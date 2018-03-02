رئيس لجنة الثقافة وألاعلام بمجلس تشريعي النيل الأزرق يشيد بدور (سونا) بالولاية

الدمازين 2/3/2018 (سونا) اكد رئيس لجنة الثقافة وألاعلام والسياحة ألاستاذ مختار عثمان جبريل دور لجنة الثقافة في ترقية العمل الثقافي والأعلامي بالولاية وانها اعدت خططها لهذا العام.



وأوضح مختار لسونا أن اللجنة جاءت نتاج لأنفاذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني ومعنية بالدور الرقابي والتشريعي من خلال ألاشراف علي أداء وزارة الثقافة وألاعلام والسياحة .



وأكد مختار حرص اللجنة لبذل المزيد من الجهود لترقية وتطوير العمل الأعلامي بالولاية وأعرب عن أمله في بأن يكون الأعلام المدرك و المستقل هو شعار المرحلة القادمة في ظل حكومة الوفاق الوطني داعيآ إلي أهمية توحيد الخطاب الاعلامي .



وفي ذات السياق تحدث مختار عن تطلعاته في الفترة القادمة وخطط لجنته للأرتقاء بالعمل الاعلامي ، موضحا انهم يتطلعون لرؤية قناة فضائية بالولاية ,



وأضاف بأن خطتهم لهذا العام تركز علي الاهتمام بالأجهزة الاعلامية في مقدمتها وكالة السودان للأنباء مشيدآ بالدور الكبير الذي تقوم به (سونا) لعكس الوجه المشرق للولاية رغم المعوقات



واكد علي توصية اللجنة بضرورة توفير مقر ومعينات العمل للوكالة لخلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحسين جودة العمل. وأوضح سعيهم لتوفير معينات العمل الأعلامي لهيئة الاذاعة والتلفزيون وأضافة أجهزة جديدة بتقنيات حديثة لدعم عمل الهيئة.



وفي الجانب الثقافي قال مختار أن اللجنة تسعي للارتقاء بالعمل الثقافي و اظهارالموروث الثقافي المتنوع الذي تذخر به الولاية منذ عهد الدولة السنارية والتنوع الثقافي الذي تتميز به الولاية عبر تفعيل دور المسرح وإتاحة فرص أكبر للمبدعين والجماعات الثقافية.



وفي المحور السياحي اكد مختار أن اللجنة أوصت بضرورة الأستفادة من الفرص المتاحة للنهوض بالجانب السياحي وتشجيع الاستثمار بالمجال السياحي وأكد علي اهمية دور الاعلام في التنشيط السياحي داعيآ الي ضرورة النظر في اساليب الترويج للسياحة .

