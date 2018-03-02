خلال مخاطبتها إجتماعات لجنة المرأة العربية بتونس، وزيرة الدولة بالعدل تؤكد إهتمام السودان بقضايا المرأة كافة

تونس 2-3-2018م (سونا)- أكدت تهاني علي تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل اهتمام السودان بقضايا المرأة والعمل علي معالجة المعوقات التي تكبل إنطلاقها وتمكينها في كافة مناحي الحياة.



و اشارت الوزيرة إلي جدية الحكومة في القضاء علي الفقر وتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتوفير الصحة والتعليم والتغذيه الجيدة بغية إرساء دعم المرأة في البناء المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستعرضت تهاني تور الدبة، خلال مخاطبتها يوم الخميس إجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين بتونس بحضور وزيرة المرأة والاسرة والطفولة بجمهورية تونس نبيهة العبيدي، دور المرأة الفاعل في بناء المجتمع وتوليها للعديد من المناصب التنفيذية والسيادية وقيادتها للمجتمع في العديد من المجالات.



و اشارت الووزيرة إلي ان المرأة السودانية تشغل مناصب نواب لرئيس البرلمان والمجالس التشريعية اضافة الي 68% من مقاعد الخدمة المدنية تشغلها النساء و 68% من قضاة المحكمة الدستورية هم من النساء فضلاً عن توليها لمنصب وكيل وزارة في عدد من الوزارات و تنسمها لرتب قيادية رفيعة في القوات النظامية.



وافادت وزيرة الدولة بوازرة العدل ان السودان أنشأ وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة تضمنت جميع التشريعات السارية لضمان وحفظ حقوق المرأة وفقاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وقانون الطفل للعام 2010 فضلاً عن القوانين الجنائية السارية.



واكدت الوزيرة التزام السودان ووفائه بمتطلبات المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تراعي حقوق المرأة لا سيما قرار مجلس الامن الاخير 1325 الصادر بحق حماية المرأة وتحويل عمليات النزاع الي بناء المجتمعات المسالمة وصولا الي تحقيق الاهداف الرامية الي التنمية المستدامة.

