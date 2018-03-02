موجة الثلوج : بريطانيا تستدعي الجيش لمواجهة الوحش القادم من الشرق الذي خلف 55 قتيلا في أوروبا

لندن 2-3-2018م (بى بى سى )- اُستدعي الجيش البريطاني لمساعدة المئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرقات التي أغلقها هطول ثلوج كثيفة، مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج التي غطت بريطانيا ومعظم البلدان الأوروبية التي شهدت مقتل 55 شخصا على الأقل من جرائها.

وتقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل في قطارات تراكمت الثلوج على سككها.

وأعلنت الشرطة عن وقوع حادثين كبيرين في هامبشير وأفون وسومرسيت، حيث تسببت العواصف الثلجية في قطع الطرقات.

وواجه الكثيرون يوما رابعا من الإرباك، مع إلغاء حركة عدد من القطارات والرحلات الجوية، وإغلاق آلاف المدارس.

ووجهت السلطات عشرة تحذيرات من الطقس السيء، ويظل آخرها ساري المفعول حتى الساعة 23:55 بتوقيت غرينتش الاثنين المقبل.

وتواصل الطقس القارس في التسبب في الكثير من الاضطراب في الحياة اليومية في معظم بلدان أوروبا، التي شهدت مقتل 55 شخصا على الأقل جراء الطقس المتردي ودرجات الحرارة المنخفضة هذا الأسبوع.



وقد عُلق معظم الرحلات الجوية ورحلات وسائل النقل البرية في إيرلندا التي تسببت الرياح العاتية في حرمان نحو 24 ألف منزل ومرفق فيها من الطاقة الكهربائية.

وواجه عدد من البلدان الأوروبية الأخرى اضطرابات في مسار حياة الناس اليومية جراء الثلوج والجليد.

وارتفعت حصيلة القتلى في بولندا التي طلبت السلطات من الناس إبلاغها في حال رؤية أي شخص ينام في الشوارع.

وقد امتدت موجة الطقس القارس القادمة من سيبريا حتى المناطق ذات الجو المعتدل في أجزاء أوروبا الجنوبية المطلة على البحر المتوسط.

كما أصدرت السلطات المسؤولة عن شبكات امداد الغاز والكهرباء الوطنية تحذيرات مشابهة، من بينها أول تحذير منذ ثمان سنوات بشأن احتمال وقوع شح في إمداد الغاز، بيد أن هذا التحذير سحب لاحقا، إذ أشار تحذير الخميس إلى احتمال أن لا يكون ثمة غاز كاف لتلبية الطلب المطرد عليه بسبب البرد.

وحضت الشرطة الناس في عموم بريطانيا على تقليل تنقلاتهم إلا للحاجات الضرورية.

وقد التقت موجة الثلوج التي أطلق عليها في بريطانيا "الوحش القادم من الشرق" مع العاصفة المسماة "إيما" يوم الخميس.



وقد قتلت طفلة بعمر 7 سنوات في بمقاطعة كورنول بجنوب غرب انكلترا، في حادث اصطدام سيارة بمنزل جراء انزلاقها بسبب الثلوج.

واستخدمت قوات عسكرية في أدنبرة باسكتلندا للمساعدة في نقل نحو 200 من العاملين في وحدات علاج الطوارئ والحالات الحرجة وإعادتهم من نوبات عملهم في اثنين من المستشفيات مساء الخميس.

كما ألغت 15 محكمة في عموم اسكتلندا جلسات محاكمات مقررة فيها الجمعة.

وقالت شركة نورث ويست للطاقة إن الكهرباء انقطعت عن نحو 5000 من زبائنها في بوكستون، وأظهرت بيانات شركة ويسترن باور ديستربيوشن أن نحو 4000 منزل في ويلز وجنوبي غرب انكلترا ظلت من دون طاقة كهربائية حتى صباح الجمعة.

وقد رفع تحذير من الدرجة القصوى (أحمر) من تساقط الثلوج في جنوبي غرب انكلترا وجنوب ويلز في الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، بيد أن درجة الحذر باللون الكهرماني (الاصفر) ظلت سارية المفعول حتى الساعة الثامنة.

وقلل أكثر من 20 شركة قطارات تسيير رحلات قطاراتها في عموم بريطانيا.

ونصحت شركة السكك الحديد الوطنية المسافرين بمتابعة إعلانات خدمتها قبل سفرهم خشية إلغاء بعض الرحلات، بينما حضت شركة أخرى الناس على تجنب السفر نهائيا هذه الأيام.

وقد ألغي أكثر من 4000 رحلة طيران في عموم أوروبا منذ يوم الثلاثاء ومن المتوقع استمرار هذا الإرباك في حركة الطيران يوم الجمعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هذا الطقس البارد في الأسبوع القادم وربما الأسبوع الذي يليه.

