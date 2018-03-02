(الوطني) يدعو عضويته لإنتاج مبادرات تنهض بالبلاد

الفاشر في 2/3 (سونا)- قال رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني، د. دكتور ازهري التجاني ان حزبه في حاجة الي مبادرات وإبداعات جديدة من قبل الكوادر لتنهض بالبلاد، مؤكداً علي اهمية فعالية العضوية ومضاعفة الجهود من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منادياً بالإهتمام بمعاش الناس.



وطالب د.التجاني، الذى ابتدر زيارة الي شمال دارفور، عضوية المؤتمر الوطني بالاستعداد المبكر لانتخابات (2020) بمزيد من الوحدة والاهتمام بمعاش الناس والنزول إلي القواعد في كافة المناطق والمحليات، معلناً عزم المؤتمر الوطني علي تبنى افكاراً قائمة على الدين. واضاف" الوطني سيظل بخير وأمان مادام متمسكاً بهذه الدوافع الإيمانية".

وشدد على الإحاطة بالعضوية وحصرها ووحدة القيادات السياسية وتقوية المؤسسات الحزبية والالتزام بالمنهج والرسالة والقيم، ومضي قائلاً "نحن ماشين في الخط الصحيح ما دمنا متمسكين بالدين".



وفي السياق اشاد التجاني بالتنظيم الدقيق للتقارير التي قدمت من جانب رئيس المؤتمر الوطني في شمال دارفور على مستوى القطاعات والامانات المختلفة والهياكل، وزاد" ما سمعناه من رئيس المؤتمر الوطني بالولاية يؤكد تماسك الحزب في جميع مؤسساته".



من جهته أكد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف ورئيس المؤتمر الوطني علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده ولايته، متحدثا عن الوضع الأمني والتقدم الكبير في تقديم الخدمات الأساسية وعملية جمع السلاح وإنتهاء الصراعات والاقتتال بين القبائل والذي ساهم في الاستقرار الأمني بالولاية.

وإشار يوسف إلى ان حكومته ظلت ومازالت ماضية في توفير الخدمات التنموية لمواطني الولاية، مؤكداً ان المؤتمر الوطني بالولاية متماسك على مستوى قطاعاته وعضويته وجاهز لحسم انتخابات 2020، ممتدحاً قرار رئيس الجمهورية بجمع السلاح من المواطنين، واصفاً القرار بـ"التاريخي" الذي كان له الأثر الكبير في استقرار ولايات دارفور الكبري، مبيناً أن هذا القرار هو أحد ثمار الحوار الوطني، مرحباً بزيارة رئيس قطاع الاتصال التنظيمي للحزب ووفده الي الولاية للوقوف علي الاداء الحزبي.