ولاية غرب دارفور تودع مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني بالولاية

الجنينة



3-3-2018 م



(سونا) - أقامت ولاية غرب دارفور حفل وداع للعميد امن الدكتور ياسر احمد محمد نور مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات بمناسبه نقله الى أكاديمية الأمن العليا.

وحضر الاحتفال الاستاذ فضل المولى الهجا والي الولاية واعضاء حكومته ورئيس وقيادة المجلس التشريعي الولائي ولجنة امن الولاية وقادة الاجهزة التنفيذية والسياسية والادارة الاهلية .

وتناول المتحدثون في الاحتفال الصفات التي تفردت بها شخصية المحتفى به وحنكته في إدارة الشأن الامني والسياسي والاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة خاصة لجنة الأمن ومجلس الوزراء والادارة الأهلية .

وأكدت القيادات التي خاطبت الاحتفال والتي تمثلت في رئيس المجلس التشريعي وقائد الرفقة 15 مشاه ومدير شرطة الولاية ونائب مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات وسلطان عموم دارمساليت أكدت على أن نقل المحتفى به من الولاية يعتبر فقداً كبيراً للولاية في الكثير من المجالات ودعا المتحدثون الدكتور ياسر في ان يكون سفيرا للولاية في العاصمة الاتحادية



.

من جانبه اثنى المحتفى به العميد أمن الدكتور ياسر احمد محمد نور مدير جهازالامن الوطني والمخابرات على التعاون الوثيق والمثمر مع كافة الجهات في الولاية مما ساعد في القيام بالمهام المنوط بهم في الولاية خلال الفترة التي قضاها .

واستعرض قائمة بالجهات التي اسهمت في اداء مهامه ابتداء من مجلسي الوزراء والتشريعي ولجنة الامن والقوى السياسية والادارة الأهلية والأجهزة الأمنية ووسائل الاعلام المختلفة مؤكدا ان هذا التعاون يؤكد الهم المشترك الذي يحمله كل في موقعه من اجل الوطن والمواطن .

كما استعرض جملة من الانجازات التي تحققت خلال فترة عمله والتي من ابرزها افتتاح فرعيات لجهازالامن في عدد من المحليات والوحدات الادارية وجلب المعدات والاليات التي تساعد علي تنفيذ المسؤوليات اضافة الى التوسع في دائرة الانفتاح على المجتمع والمؤسسات والبعد عن استخدام القوة في حل المشكلات مع الحرص على امن الوطن وطمأنينة المواطن وسلامته في كل الاحوال .

وأعلن انه سيكون سفيراً للولاية في موقعه الجديد تلبية لرغبة اهل الولاية وأعلن خلال الاحتفال على موافقة المدير العام لجهازالامن الوطني والمخابرات باعادة مدرسة دارمساليت الى وزارة التربية والتعليم في الولاية وصيانتها بمبلغ مليون جنيهاًعلى نفقة جهاز الامن . وقال إن الفريق الهندسي سيصل الولاية خلال اليومين القادمين وقد وجد اعلان القرار ارتياحا وقبولا وتفاعلاً كبيرا من الحضور



.

و أشاد الاستاذ فضل المولى الهجا فضل المولى والي غرب دارفور رئيس لجنة الامن بالادوار الكبيرة التي قام بها المحتفى به في المناسبات القومية والولائية والمحلية التي شهدتها الولاية والتي اسهمت كثيراً في نجاح تلك المشروعات والخطط مؤكدا ان وداع الدكتور ياسر يعد وداعاً للعلم والمعرفة والاخلاق الفاضلة والتربية الوطنية العظيمة .

وقال إن المحتفى به لعب ادوارا كبيرة في الدبلوماسية الشعبية والعمل الاجتماعي والعلاقات الخارجية وادارة الحوار مع كافة الجهات وصولاً نتائج تخدم الوطن والمواطن وتجاوز التحديات التي واجهت الولاية. وأبان الوالي أن الصدق والوفاء وعدد من الصفات الجيدة التي تميزت بها شخصية الدكتور ياسر دلالة على عزمه على الدفع بقضايا الوطن الى الجانب الايجابي ودعا قيادات وقوات جهاز الامن للتحلي بالصفات التي تميزت بها مديرها السابق من الاخلاق والتواضع والادب والترفع عن الصغائر ووضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة بل فوق كافة المصالح



.

