الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية تكرم الامين العام للمجلس القومي للسكان

الخرطوم 3-3-2018م(سونا)- احتفلت الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية بمدينة المنامة بتكريم الدكتورة ليمياء عبدالغفار خلف الله الامين العام للمجلس القومي للسكان وأخرين و منحههم لقب مفوض أممي للترويج عن أهداف التنمية المستدامة بمناسبة مرور عشرة سنوات لانشاء الشبكة القليمية العربية للمسؤولية المجتمعية و هي جزء من الاتفاق العالمي للامم المتحدة حول المسؤولية المجتمعية بتشريف الدكتور علي بن حسين وزير الكهرباء و المياه بالبحرين و برعاية ملك البحرين .

و قالت الدكتورة ليمياء عبدالغفار الامين العام للمجلس القومي للسكان في تصريح /لسونا/ إنه تم عقد الملتقي العربي للمسؤولية المجتمعية بدولة البحرين بمدينة المنامة بمشاركة كل الدول العربية الذي من خلاله تم تكريم الشيخة حصة كريمة ملك البحرين و الدكتوره ليمياء عبدالغفار من السودان و الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت و قد تم منحههم لقب مفوض اممي للترويج باهداف التنمية المستدامة .

و أبانت ليمياء أنه بمناسبة هذا الاحتفال نظمت الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل تدريبية حول المسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة و قدم عددا من أوراق العمل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية و دورها في التنمية المستدامة مشيرة الي ان الدورة التدريبية تمنح شهادات معتمدة للمشاركين و تمنحههم لقب سفراء المسؤولية المجتمعية .

و أكدت ليمياء بان الملتقي العربي للمسؤولية المجتمعية تنعقد سنويا في الدول العربية .

