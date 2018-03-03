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أخبار محلية - سياسية

الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية تكرم الامين العام للمجلس القومي للسكان

التاريخ : 03-03-2018 - 12:07:00 مساءً
الخرطوم 3-3-2018م(سونا)- احتفلت الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية بمدينة المنامة بتكريم الدكتورة ليمياء عبدالغفار خلف الله الامين العام للمجلس القومي للسكان وأخرين و منحههم لقب مفوض أممي للترويج عن أهداف التنمية المستدامة بمناسبة مرور عشرة سنوات لانشاء الشبكة القليمية العربية للمسؤولية المجتمعية و هي جزء من الاتفاق العالمي للامم المتحدة حول المسؤولية المجتمعية بتشريف الدكتور علي بن حسين وزير الكهرباء و المياه بالبحرين و برعاية ملك البحرين .
و قالت الدكتورة ليمياء عبدالغفار الامين العام للمجلس القومي للسكان في تصريح /لسونا/ إنه تم عقد الملتقي العربي للمسؤولية المجتمعية بدولة البحرين بمدينة المنامة بمشاركة كل الدول العربية الذي من خلاله تم تكريم الشيخة حصة كريمة ملك البحرين و الدكتوره ليمياء عبدالغفار من السودان و الدكتور بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت و قد تم منحههم لقب مفوض اممي للترويج باهداف التنمية المستدامة .
و أبانت ليمياء أنه بمناسبة هذا الاحتفال نظمت الشبكة الاقليمية العربية للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل تدريبية حول المسؤولية المجتمعية و التنمية المستدامة و قدم عددا من أوراق العمل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية و دورها في التنمية المستدامة مشيرة الي ان الدورة التدريبية تمنح شهادات معتمدة للمشاركين و تمنحههم لقب سفراء المسؤولية المجتمعية .
و أكدت ليمياء بان الملتقي العربي للمسؤولية المجتمعية تنعقد سنويا في الدول العربية .
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