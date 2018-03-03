مساعد رئيس الجهورية د.فيصل حسن : السودان تجاوز مرحلة الخلافات وتوجه نحو التوافق والانسجام بين كافة الاحزاب والقوي السياسية



دنقلا فى 3/3/2018 (سونا) - أكد دكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب ان الحوار الوطني يعتبر من اكبر وأعظم المشروعات بعد الاستقلال بالبلاد .

وجدد لدي مخاطبته بدنقلا اللقاء المشترك الذي ضم حكومة الولاية الشمالية والقيادات التشريعية وفعاليات واحزاب الحوار الوطني بالولاية الشمالية جدد المضي قدما في انفاذ الوثيقة الوطنية للحوار الوطني

وقال إن الوثيقة عالجت جملة من القضايا من بينها قضايا الحريات والسلام والعلاقات الخارجية والهوية والاقتصاد مؤكدا ان السودان تجاوز مرحلة الخلافات وتوجه نحو التوافق والانسجام بين كافة الاحزاب والقوي السياسية من اجل مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن داعيا قيادات وفعاليات واحزاب الولاية للعمل بروح وتعاون تام وصولا لبلوغ الغايات المرجوة .

من جانبه استعرض المهندس علي عوض محمد موسي والي الشمالية رئيس المؤتمر الوطني بالولاية مجهودات حكومة الولاية فيمايلي تنفيذ التوصيات التي تلي الولاية في الوثيقة الوطنية للحوار الوطني والتي بلغت 286توصية مؤكدا ان الولاية قامت بتوزيع توصيات الحوار الوطني علي قطاعات الحكم والادارة والقطاعين الاقتصادي والخدمي .

واشار الي تكوين لجنة عليا ولجان تنفيذية وفنية لمتابعة انفاذ التوصيات مضيفا ان الولاية الشمالية تشهد الآن تقدما وتطورا كبيرا في مجالات المشروعات التنموية والخدمية والاهتمام ببرامج تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين عبر حزمة من الاجراءات .

وأشاد بالتعاون والتنسيق بين مكونات الولاية التنفيذية والتشريعية والسياسية والذي جعل حكومة الولاية تتجه نحو الاهتمام بقضايا المواطنين .

و أكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية علي ضرورة توحيد الصف وتناسي الخلافات من اجل مصلحة الوطن والمواطن .

