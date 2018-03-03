وفد الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني يختتم زيارته الى شمال دارفور

الفاشر 3-3-2018م (سونا) - ثمن امين الاتصال التنظيمي لحزب المؤتمر الوطني الدكتور ازهري التجاني عوض السيد استقرار الاداء السياسي والتنفيذي والامني والاجتماعي الذي تشهده ولاية شمال دارفور والذي قال انه جاء نتاجا لحالة الانسجام والتناغم بين اجهزة الحزب السياسية والتنفيذية ونجاح حملة جمع السلاح بالولاية .

واكد عوض السيد فى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر حزب المؤتمر الوطني بالفاشر بحضور رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية عبد الواحد يوسف ابراهيم فى ختام برنامج زيارة وفد الحزب الى الولاية اكد ان وفده وقف خلال الزيارة على الاداء السياسي والتنفيذى وقضايا معاش الناس والامن والاستقرار وذلك من خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءت التي شملت رئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني والمكتب والمجلس القياديين ومجلس شورى الحزب بجانب عقد لقاءات نموذجية مع شعب الاساس بمحلية الفاشر.

واشار عوض السيد الى ان تلك اللقاءات قد تطرقت بالعرض والنقاش المستفيض لتقارير الاداء المتعلقة بقضايا الحزب الآنية والرؤى المستقبلية، وعلى رأسها موقف حصر العضوية وتجديد ملفاتها ، واعادة النظر في خطة الحزب للاستفادة من كوادر الحزب القيادية المتخصصة لتوجيهها نحو قيادة العملية الانتاجية وتطويرها قاعديا للاسهام فى معالجة قضية الاقتصاد .

واضاف امين الاتصال التنظيمي ان الحزب يسعي للدخول الي مرحلة مابعد 2020 م بمؤسسات حزبية متطورة وقادرة علي مواجهة متطلبات الانطلاق والانفتاح علي العالم من بوابة الاقتصاد ، وقال " اان وفده اطمأن تماما من خلال تلك اللقاءات على استقرار الاوضاع الامنية واندياح السلم الاجتماعي والعودة الطوعية وانتظام برامج ومشروعات التنمية والخدمات ، مشيدا بتجربة الولاية فى مجال معالجة قضايا معاش الناس التى وصفها بأنها نموذجية ويمكن تعميمها علي بقية الولايات .

وكان وفد الامانة العامة للمؤتمر الوطني قد قام صباح اليوم بزيارة ميدانية لبعض المشروعات التى يجري العمل فى تنفيذها شملت مستشفى الاطفال ومسجد الفاشر العتيق ومسجد الفكي سليمان ومشروعات الطرق الداخلية .

