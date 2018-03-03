وزير العدل : السودان من أقدم الدول ذات الإرث القانوني والقيم العدلية

الخرطوم 3 -3 2018م (سونا) - قال مولانا د. ادريس ابراهيم جميل وزير العدل إن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات واسعة في مجمل الأوضاع القانونية، مشيراً الى ان الوزارة امامها 108 توصية افرزتها توصيات الحوار الوطني الاخير بالبلاد ، ووصف المرحلة المقبلة بالتحدي الحقيقي لوزارة العدل لما تشمله من تغيرات على مستوى الدساتير والقوانين والتشريعات لافتاً الى أن السودان من اقدم الدول ذات الارث القانوني العتيق والقيم العدلية المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار وزير العدل خلال مخاطبته اليوم احتفال الوزارة باستقبال المستشارين الجدد دفعة 2018م بحضور مولانا أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل إلي اهمية التعاون بين الاجهزة القانونية والعدلية بالبلاد، مشدداً علي ان يكون العمل تحت منظومة عدلية متكاملة والتوطين لبناء الشراكات مع الاجهزة العدلية وغيرها، مطالباً المستشارين والقانونين بأن يفتحوا آفاق ارحب للإطلاع وتغيير المفاهيم والنمطية ومواكبة التطور العالمي في المجال القانوني والالمام بالمجالات الاخرى.

وكشف جميل عن استكمال الحوسبة في الوزارة ومواكبة التطور التكنولجي والالكتروني في جميع ادارات الوزارة، مثمنا الدور الرائد لمفوضية الاختيار للخدمة المدنية مطالباً المستشارين الجدد بالتحلي بروح المهنية واخلاقيات المهنة والاستشعار بعظم المسؤولية وروح العدل.

ولفت مولانا أحمد عباس الرزم وكيل الوزارة الي الجهود التي بذلت في الفترة الماضية وحرص الوزارة على مبدأ الشفافية واختيار الكفاءات القانونية لمعاينات المستشارين من خارج الوزارة لتحقيق الشفافية والمساواة بين الناس .