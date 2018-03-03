مساعد رئيس الجمهورية : السودان يمر بمرحلة جديدة تتطلب وحدة الصف

دنقلا 3-3-2018م (سونا) - اكد الدكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب أن السودان يمر بمرحلة جديدة تتطلب وحدة الصف وجمع الكلمة وتكامل الادوار من اجل مواصلة المسيرة القاصدة لله تعالى وانفاذ الوثيقة الوطنية للحوار الوطني .

وجدد ابراهيم لدي مخاطبته بدنقلا لقاء قيادات وهياكل المؤتمر الوطني الدعوة لحاملي السلاح والممانعين للانخراط في مسيرة السلام والحوار من اجل تحقيق الاستقرار بالبلاد .

واضاف ان الفترة القادمة ستشهد عملا كبيرا في مجال تعزيز السلام والامن بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق بجانب مواصلة المجهودات من اجل معالجة القضايا الاقتصادية والاهتمام بمعاش الناس .واشار الدكتور فيصل حسن ابراهيم الي التحديات الكبيرة التي تواجه الحزب والتي من بينها الاستعداد المبكر لانتخابات 2020 وتفعيل اجهزة حزب المؤتمر الوطني والالتزام بمبادئ المؤسسية والشورى داخل الحزب معلنا عن انطلاقة الدورة التنظيمية الجديدة للمؤتمر الوطني خلال شهر اكتوبر القادم .

من جانبه اكد المهندس علي عوض محمد موسي رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية الشمالية ان الحزب ماض في تنفيذ كل الخطط والبرامج والمشروعات وان الحزب يدرك تماما تحديات ومطلوبات المرحلة القادمة

الي ذلك اشاد البروفيسور خميس كجو كنده بالامكانيات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية الشمالية في المجالات كافة مما يجعلها ولاية للبناء والتعمير وان تكون سلة للغذاء خاصة في مجال الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد بداية مشروع احصاء عضوية المؤتمر الوطني .

وقدمت قيادات وهياكل الحزب بالولاية الشمالية وثيقة البيعة والعهد والميثاق لمساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب .