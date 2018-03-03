الهلال الاحمر : إعادة بناء ألف منزل تأثر بالحرب بولايات دارفور

الخرطوم 3-3-2018م (سونا) - أكد الامين العام لجمعية الهلال الاحمر السوداني المهندس عثمان جعفر أنهم يعملون بالتضامن مع الشركاء في اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر على إعادة بناء ألف منزل تأثر بالحرب في كل ولايات دارفور والمساهمة في إعادة الحياة لطبيعتها هناك بعد أن عم السلام والامن والاستقرار ربوع دارفور.

وأضاف جعفر في اللقاء التفاكري مع الاعلاميين وكتاب الاعمدة الذي عقد اليوم بمقر جمعية الهلال الاحمر السوداني بالخرطوم أنهم متواجدون عبر متطوعيهم بمناطق النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان ويقدمون خدماتهم الانسانية للجميع بكل حيادية موضحا تقديمهم خدمات متميزة للاجئين والنازحين وتوفير البيئة المناسبة لهم داخل المعسكرات مبينا أن الهلال الاحمر يتعاون مع العديد من الشركاء والمانحين وله تنسيق عالي المستوى مع الاجهزة الحكومية ذات الصلة لخدمة الاهداف الانسانية للمتأثرين بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية ودرب عددا كبيرا من السودانيين على الاسعافات الاولية موضحا أنهم يستهدفون تدريب مليون مسعف في ولاية الخرطوم وحدها وتوفير مسعف في كل منزل .

وفي مجالات العمل الانساني الاخرى أوضح المهندس عثمان جعفر أن الهلال الاحمر السوداني يكفل الآن سبعة آلاف يتيم بتكلفة تبلغ 10 ملايين دولار مؤكداً ان العدد سيرتفع في العام الحالي ليصل إلى 13 ألف يتيم بتكلفة قدرها 15 مليون دولار.

