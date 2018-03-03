مجلس وزراء حكومة جنوب دارفور يناقش تقرير مهرجان النشاط الطلابي

نيالا 3-3-2018م (سونا) - عقد مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة والي الولاية المهندس آدم الفكي محمد الطيب اجتماعا اليوم ناقش فيه تقرير وزير التربية والتعليم بالولاية الاستاذ حسن خميس جرو الخاص بمهرجان النشاط الطلابي.

وقال أمين عام حكومة الولاية الناطق الرسمي باسم المجلس الصادق على شرف الدين أن الاجتماع أمن على اللجنة العليا للدورة المدرسية القومية رقم (28) التى تم تكوينها سابقاً ولجنة محليتي بلدية نيالا ونيالا شمال كما إصدار قرارا خاصا ببرامج ومشروعات الدورة المدرسية القومية التي تستضيفها الولاية هذا العام.