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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يفتتح مصنع الزهراء للمستحضرات الطبية غدا

التاريخ : 03-03-2018 - 09:50:00 مساءً
الخرطوم 3-3-2018م (سونا) - يفتتح المشير عمر البشير صباح غد الأحد بالمنطقة الصناعية ببحري مصنع الزهراء للمستحضرات الطبية (المحاليل الوريدية) والذي يعد إستكمالا لانجازات الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية والتي تشكل إضافة حقيقية لتطوير الحقل الصحي بالبلاد وتخدم منسوبي القوات المسلحة والمواطنين علي حد سواء.
واوضح العقيد كيميائي ناصر أحمد سعيد المدير العام للمصنع إن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع تغطي ثلث حاجة البلاد من المحاليل الوريدية مع إمكانية إضافة خطوط إنتاج أخري لضمان التطوير المستمر وزيادة الإنتاج.
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