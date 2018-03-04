رئيس الهيئة التشريعية القومية يصل ولاية كسلا

كسلا 4-2-2018م (موفد سونا) وصل صباح اليوم الي مدينة كسلا حاضرة ولاية كسلا البروفسيور ابراهيم احمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية والوفد المرافق له

وكان في استقباله بمطار كسلا والي الولاية الاستاذ آدم جماع واعضاء حكومته وممثلو الجهاز التشريعي بالولاية بحانب الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني .

وتأتي زيارة رئيىس الهيئة التشريعية القومية الي كسلا في اطار الوقوف علي مدي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعملية جمع السلاح .

ويقف الوفد علي بعض المشروعات التنموية والخدمية في الولاية ويعقد اجتماعا مع لجنه امن الولاية بجانب اجتماع مع مجلس وزراء حكومة الولاية بجانب مخاطبة رئيس الهيئة لمجلس تشريعي ولاية كسلا كما يعقد لقاءً مع الفعاليات السياسية .

