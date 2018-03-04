سفير روسيا بالكويت: ملتزمون بالهدنة فى سوريا وتطوير أسلحتنا للدفاع عن بلادنا

الكويت 4 -3 - 2018 - اليوم السابع - (أ ش أ)- أكد السفير الروسى لدى الكويت "الكسى سولوماتين" التزام بلاده بتنفيذ القرار رقم (2401) الصادر من مجلس الأمن الدولى، بشأن إقرار هدنة لمدة 30 يوما فى سوريا، يتم خلالها وقف إطلاق النار، والسماح لإجلاء اهالى منطقة (الغوطة الشرقية) المحاصرين، وتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.

وقال سولوماتين – فى تصريحات صحفية، على هامش احتفال السفارة الروسية بالكويت، بيوم المدافع عن الوطن – إن روسيا ساعدت فى صياغة هذا القرار الذى ينص على أن إيقاف اطلاق النار، غير مرتبط بمحاربة الإرهاب، خاصة مع وجود جماعات إرهابية فى (الغوطة الشرقية)، ومنها جبهة النصرة، فضلا عن مبادرة موسكو لاعلان وقف اطلاق النار خلال 5 ساعات يوميا.

وأضاف أن روسيا طالبت جميع الأطراف التى لديها تأثير على هذه الجماعات فى سوريا، الالتزام بقرار الهدنة، نافيا فى الوقت نفسه، وجود أدلة على قتل المدنيين واستخدام أسلحة محرمة من قبل الجيش السورى حسب قوله.

ومن ناحية اخرى دافع الروسى فى الكويت عن حق بلاده فى تطوير منظومتها العسكرية، خصوصا بعد إنسحاب الولايات المتحدة فى عام 2000 من معاهدة الحد من تطوير منظومة الدفاع الصاروخي، والتى كانت خطوة غير سليمة. وقال إننا نطور أسلحتنا للأغراض الدفاعية وليس للأغراض الهجومية كما أكد الرئيس بوتين فى خطابه الأخير، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد اى عدوان.

