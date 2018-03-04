مجلة: بورشه تخطط لتطوير سيارات أجرة طائرة



فرانكفورت - 4 - 3 - 2018 م (رويترز) - قال ديتليف فون بلاتن مدير مبيعات بورشه المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية لمجلة ألمانية إن شركته التابعة لفولكسفاجن قد تطور سيارة ركاب طائرة لتنافس بها آخرين في سوق محتملة لسيارات الأجرة الطائرة في المدن وخدمات نقل الركاب من هذه الفئة.

ونقلت مجلة أوتوموبيل فوخه عن بلاتن قوله”هذا سيكون أمرا بالغ الأهمية. إذا انتقلت بسيارة من زوفنهاوسن (حيث مصنع بورشه) إلى مطار شتوتجارت أحتاج إلى نصف ساعة على الأقل إذا كنت محظوظا. الرحلة بسيارة طائرة ستستغرق ثلاث دقائق ونصف الدقيقة فقط“.

وقالت المجلة إن خطط بورشه تشير إلى أنه سيكون بإمكان الركاب التحكم بعض الشيء في السيارات الطائرة بأنفسهم لكنهم لن يكونوا بحاجة للحصول على رخصة طيران نظرا لأن الكثير من وظائف السيارة ستتم بشكل آلي.

