ربيع حسن أحمد : أداء حكومة الوفاق جيد وانتعاش الإقتصاد يحتاج إلي تضافر الجهود

الخرطوم 4 - 3 - 2018 م ( سونا ) - وصف السفير والخبير الوطني ربيع حسن أحمد أداء حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية بالجيد مؤكدا أنها وفقت في إنفاذ بعض توصيات الحوار الوطني بصورة ملموسة.

وأشار ربيع في تصريح " لسونا " إلى أن الإستقرار السياسي الذي شهدته بعض الولايات التي كانت تعاني من عدم الإستقرار يرجع الفضل فيه لتنفيذ توصية الحوار الوطني بضرورة جمع السلاح من المواطنين فضلا عن أنه ساهم في حل كثيرمن المشاكل الأخرى التي تتعلق بالأمن والإستقرار ،ويؤكد أن جمع السلاح أمر ممكن مبينا أن العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم توحي بأن جمع السلاح أحدث استقرارا كبيرا وبالتالي هذا الأمر يحسب لحكومة الوفاق الوطني .

أما فيما يتعلق بالقوات المسلحة والتوصية بتقويتها وتأهيلها وتدريبها لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد فقال ربيع أن ذلك عمل يحدث في كل مرة وفقا لسياسة القوات المسلحة التي هي بالأساس قومية التكوين

وأوضح ربيع أن الأداء العام لحكومة الوفاق الوطني في الجانب الإقتصادي لم يكن بالصورة المتوقعة وإنما يحتاج إلي عمل كبير بتضافر الجهود بين الدولة والخبراء الإقتصاديين.