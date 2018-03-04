النائب الأول لرئيس الجمهورية يتسلم توصيات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية

الخرطوم 4-3-2018م(سونا)- تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء توصيات المؤتمر القومي للثروة الحيوانية والذي عقد مؤخراً. ووجه وزارة الثروة الحيوانية بوضع مصفوفة بمواقيت زمنية محددة لتنفيذ مخرجات المؤتمر.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم قيادات وزارة الثروة الحيوانية برئاسة السيد بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية والذي أوضح في تصريحات صحفية أن النائب الأول أشاد بالمؤتمر باعتباره مؤتمرا نوعيا يصب في صالح ترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية مبينا ان النائب الأول وجه بالعمل على توطين وتأسيس المسالخ الحديثة ومصانع اللحوم لتحقيق قيمة مضافة.

وقال ان اللقاء تطرق الى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لزيادة الانتاج والعمل علي الاكتفاء الذاتي من الألبان من خلال تطوير القطاع الرعوي ونقله من التقليدية الى الحداثة.



