الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

القاهرة 4 -3-2018م/وام/-ترأس سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد الدولة المشارك في اعمال الدورة الـ " 149 " لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

ضم الوفد سعادة عبد الله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي وسعادة احمد خلفان المطوع مدير إدارة الشؤون المالية وصالح الشحي رئيس قسم الجامعة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.. وهاني بن هويدن وعبد الله الحمادي بمندوبية الدولة الدائمة لدى الجامعة العربية.

وأكد عبد الرحمن بن ابراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدولية رئيس الدورة الحالية الـ "149 " لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ان المملكة ستسعى خلال رئاستها للمجلس الوزاري والقمة لتطوير العمل العربي المشترك.

و أكد الرسي في كلمته الافتتاحية ان التحديات الكبرى التي تمر بها الدول العربية لايمكن ان تشغلنا عن القضية المركزية القضية الفلسطينية..منوها أن السعودية تدعم الحكومة اليمنية الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي كما تقدم مساعدات إنسانية وتدعم مساعي الأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن .

وَ أشار الى أن الوضع في سوريا يتطلب حلا سليما وفقا لقرارات مجلس الأمن يتضمن الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وضرورة تعزيز ودعم المعارضة السورية المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكن من وقف سفك الدماء .

وقال أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب وقف إيران لسياستها التوسعية وعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية .