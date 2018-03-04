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أخبار محلية - سياسية

الآلية الأهلية لقبيلتي المعاليا والرزيقات تسلم الأراضي الزراعية الحدودية بين الطرفين للمزارعين

التاريخ : 04-03-2018 - 01:16:00 مساءً
أبوكارنكا4-3-2018م (سونا ) - سلمت الآلية الأهلية لقبيلتى المعاليا والرزيقات المشايخ والمزارعين من الطرفين أراضيهم الزراعية بطريقة قانونية ومستندات رسمية .
وتم ذلك بفضل جهود الحكومة ممثلة في لجنة أمن الولاية وقوات الدعم السريع حيث تم تشكيل هذه الآلية المشتركة برئاسة السيد سعيد دقيس وأحمد تندل عثمان وعضوية عدد من الحكماء وذوي الدراية بالأراضي الزراعية تحت إشراف قوات الدعم السريع .
وتوعد قائد الدعم السريع المشرف على التسليم الذين يخرقون ماتم ويسعون لتأجيج الفتن بالعقاب الرادع ليكون عظة لأمثاله .
هذا وقد أبدى المزارعون راحة كبيرة لما تم موضحين أن التداخل الزراعي والرعوي حول الأرض هو من أكبر عوامل الصراع القبلي وعلى الآلية وحكومة الولاية تقنين هذا التسليم حتى يعاقب الذين يخلون به مستقبلا.
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