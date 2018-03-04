رئيس البرلمان يتفقد بعض المنشآت الثقافية والرياضية والخدمية بكسلا

كسلا 4-2-2018م(موفد سونا) - تفقد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية ودكتور محمد الأمين خليفة، ناًئب رئيس مجلس الولايات والوفد المرافق لهما من لجان المجلسين تفقدوا لدى وصولهم صباح اليوم ولاية كسلا بعض المنشآت الثقافية والرياضية والخدمية، شملت مسرح تاجوج الجديد الذي يسع لستة آلاف مشاهد.

ودعا البروفيسور إبراهيم حكومة الولاية للإهتمام بالثقافة وابراز دور المسرح للإرتقاء بالمجتمع لمعالجة القضايا السالبة التي تحدث وسط المجتمعات معلنا عن مساندته للحركة الثقافية بالولاية مثمنا دور حكومة الولاية و إهتمامها برتق النسيج الإجتماعي.

و تفقد رئيس الهيئة التشريعية والوفد المرافق له استاد البشير الاولمبي وشهد استعراض نماذج من العروض الرياضية.

واشاد بدور المرأة في تنمية المجتمع وتفعيل دورها ومشاركتها في الحياة العامة ودعمها للعمل السياسي والإجتماعي، كما تفقد المنشأت الجديدة لمجمع الوزارات.

من جانبه تطرق وزير الإعلام والثقافة والسياحة بولاية كسلا مجذوب أبوموسى الى أهمية الرياضة ودورها فى تفاعل المجتمع وإزالة العقبات والتشوهات الإجتماعية وسط مجتمع الولاية معددا دورها الإيجابي فى النهوض بالمجتمع معربا عن سعادته بزيارة وفد الهيئة التشريعية القومية وحرصها على دعم مناشط الوزارة الثقافية و الرياضية والإجتماعية .

واشار الى دور المسرح وإسهامه في معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية ومحاربته للعادات الضارة.

والجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام قامت بتكريم رئيس الهيئة التشريعية والوفد المرافق له ومنحتهم شهادات تقديرية.