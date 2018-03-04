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أخبار محلية - سياسية

رئيس القضاء يؤكد تطوير علاقات التعاون المشترك بين السودان والكويت في المجال القضائي

التاريخ : 04-03-2018 - 02:44:00 مساءً

الخرطوم4-3-/2018م (سونا) -- أكد مولانا حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء على أزلية العلاقات السودانية الكويتية وحرصه على تطوير علاقات التعاون المشترك لا سيما فى المجالات القضائية .
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم للجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية للقضاة السودانيين والكويتيين حول الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال والتي تنظمها اللجنة المشتركة للعلاقات القضائية السودانية الكويتية بحضور مولانا سر الختم صالح علي، رئيس اللجنة المشتركة وعدد من رؤساء الإدارات بالسلطة القضائية ورؤساء الأجهزة القضائية بالخرطوم.
وأشاد سيادته بجهود المستشار يوسف جاسم المطاوعة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت في دفع علاقات التعاون.
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