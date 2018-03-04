النائب العام يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على مغتصب الأطفال

الخرطوم 3/4/2018 م (سونا) - طالب مولانا عمر أحمد محمد، النائب العام بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم الذي ارتكب جريمة الاغتصاب بحق عدد من الأطفال حتى يكون عظة وعبرة لغيره وباعتبار أن تطبيق عقوبة الإعدام عليه يحقق منفعة عامة ويشفي صدور أولياء الضحايا .

وأكد مولانا عمر خلال تقديمه لخطبة الأدعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بأمدرمان وقاضي الموضوع مولانا إبراهيم الطاهر أن النيابة العامة لإيمانها بحقوق الطفل في المجتمع لا زالت تضع سياسة جنائية تمثل صورة صادقة لحراسة الفضيلة ولا تبديل لها إلا فيما يكون أكثر نفعا وترتيبا لحماية الأطفال .

وتساءل كيف يعود هذا المتهم للمجتمع مرة أخرى بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالهم، مشيرا إلى أن التحريات مع المتهم بينت أنه لا يملك أي قدرة للتحكم في تصرفاته الغريزية ولا يستوعب ويدرك بأنه خطر على المجتمع .

وقال إن النيابة العامة هيأت للمتهم كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، وتمت معاملته وفقا لحقوقه المدنية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، مؤكدا أن الاتهام قد عزز قرار توجيه بينات واضحة تتمثل في بينة المستندات وأقوال الشهود وأقوال الطفل الضحية التي جاءت مطابقة للواقع في كل تفاصيلها إضافة إلى القرائن المترابطة .

وأشار مولانا عمر إلى أن هذه الدعوى هي واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهة المتهم وتمثل جميعها وقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة تنوعوا من حيث الجنس والعمر بوجود طفلة لا تتعدى العامين من عمرها واجهت نفس مصير شقيقها الأكبر، مبينا أن المتهم لم يمنعه التنوع أو الاختلاف سواء كانت الضحية ذكرا أم انثي في إشباع غريزته الجنسية مما يؤكد عظم جرائمه وتلون مكره وأن ما قام به يعد انتصارا للرذيلة وانتهاكا سافرا للحرمات وتجاهلا لأشد العقاب .

وأكد النائب العام أن الجريمة تقتل الطفولة في مهدها إذ أنها وقعت على طفل لا قدرة له على مقاومتها وتمس أساس تقدم البلاد وأمنها من خلال تأثيرها على الطفل في كل النواحي الصحية والنفسية وتخلق العديد من الصدمات والاضطرابات الجسدية والعاطفية، مستهدفة بذلك كل حواسه حيث يستصحب وقائعها في مراحله العمرية.

وفي ختام خطبة الادعاء الافتتاحية قال النائب العام باسمي وإنابة عن المجتمع السوداني أطالب محكمتكم الموقرة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام حيث أن العقوبة تعتبر جزاء لأسوأ مؤامرة في حق الطفولة وأن الرحمة على المتهم تمثل عين القسوة على المجتمع .