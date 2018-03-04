السودان يدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البوركينية واقادوقو

الخرطوم 4-3-2018 م (سونا) - أجرى وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية بوركينا فاسو ، ألفا باري أعرب خلاله عن إدانته للهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الجمعة المنصرم في العاصمة البوركينية واقادوقو ، ناقلاً تعازي حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب بوركينا فاسو وأسر الضحايا متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين .

من جانبه أعرب وزير الخارجية البوركيني عن شكره للوزير ولحكومة وشعب السودان، مؤكداً أن الأوضاع تحت السيطرة والأمور تعود لطبيعتها .

من جهة اخرى أكدت سفارتنا أن جميع ابناء الجالية السودانية بخير ولم يصب أحد بسوء وعلى تواصل مع السفارة.