وزير الخارجية يلتقى سفراء عدد من الدول الصديقة

الخرطوم 4-3-2018 م (سونا) - تسلم وزير الخارجية، بروفيسور ابراهيم غندور، اليوم، بمكتبه نسخا من اوراق اعتماد عدد من سفراء دول التمثيل غير المقيم وهم سفراء كل من البرتغال، قبرص، اليونان، ميانمار، مالاوي، فنلندا، تايلاند وغانا، وذلك توطئة لتقديمهم أوراق اعتمادهم الأصلية لفخامة رئيس الجمهورية.

عقب ذلك التقى الوزير بوفد سفراء دول التمثيل غير المقيم الزائر للسودان بحضور القناصل الفخريين لتلك الدول ، حيث قدم الوزير شرحاً شاملاً للأوضاع في السودان على الصعد السياسية والاقتصادية ومجالات وفرص الاستثمار فضلاً عن الأدوار الإقليمية والدولية التي يضطلع بها السودان من أجل ترسيخ قواعد السلم والأمن والاستقرار وترقية برامج التعاون الثنائي والدولي .

واكد غندور اهتمام السودان بتعزيز علاقاته مع جميع الدول وأشار الى أن السودان تربطه علاقات متميزة مع كافة دول التمثيل غير المقيم وهناك لجان مشتركة مع بعضها لتعزيز التعاون والتنسيق .

واعرب عن استعداد وزارته لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهامهم لترقية برامج تعاون دولهم مع السودان في كافة المجالات ، وأشاد بهذه الزيارة التي تتم بمبادرة من عمادة القناصل الفخريين ،حيث تعتبر الاولى من نوعها وحجمها .

وقدم شكره لعمادة القناصل الفخريين التي قامت علي تصميم وتنفيذ برنامج هذه الزيارة ، مجدداً حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق معها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة مع جميع تلك الدول .