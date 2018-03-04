رئيس البرلمان يشيد بتجربة الحوار الوطني وانفاذ مخرجاته بكسلا

كسلا 4-3-2018م(موفد سونا) - اشاد البروفيسور ابراهيم احمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية بتجربة الحوار الوطني وانفاذ مخرجاته بولاية كسلا وقال فى كلمته امام جلسة مجلس وزراء الولاية اليوم بحضور دكتور محمد الأمين خليفة، نائب رئيس مجلس الولايات ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني ، قال إن كسلا تعد انموذجا فى مشاركة الأحزاب فى حكومة الوفاق الوطني والتوافق بين الآحزاب السياسية وثمن عمر جهود الولاية فى عملية جمع السلاح وانفاذ الخدمات بالولاية معلنا وقوف الهيئة التشريعية القومية مع برامج حكومة كسلا وتنفيذ خططها

من جانبه بشر والى كسلا ادم جماع مواطني الولاية بعدد من المشروعات هذا العام وذلك من خلال التقارير التى استعرضها بعض الوزراء متطرقين الى العقبات التي تعترض سير عملهم حيث اوضح وزير التخطيط العمراني بالولاية مهندس محمد سعيد محمود أن وزارته نفذت نحو 177 مشروعا خلال العام المنصرم وان هناك ستة سدود سيتم تنفيذها فى تلكوك بالتعاون مع المنظمات وصندوق دعم شرق السودان مبينا أن العمل جار فى ست مرشحات بنهر عطبرة وقال إن مشكلة المياه فى كسلا تتمثل فى التمويل خاصة مع زيادة عدد السكان فى كسلا واروما داعيا الهيئة التشريعية القومية مساعدة الحكومة فى انفاذ مشروعاتها



وتطرق وزير التربية ادريس عبدالرحمن الى خطة وزارته والتي تضمنت تاسيس مدرستين قوميتين فى كسلا مؤكدا أن العام المقبل سيشهد خروج خمس مناطق من الأمية مشيرا الى اهمية المدارس الفنية ودورها فى تقليل العطالة

فيما عرض وزير الزراعة مشاكل المشاريع وشجر المسكيت والتمويل الإتحادي ودعا الى دعم المشاريع قوميا حتي تسهم فى زيادة الإنتاج وكشف وزير الصحة عبدالله آدم عباس عن انشاء مستشفيين مرجعي والآخر اختصاصي يهتم بالنساء والتوليد مبينا أن الخطة تهدف الى تشيد قسم جراحي وآخر للعظام







