وفد الهيئة التشريعية القومية يلتقي اعضاء المجلس التشريعي بولاية كسلا

كسلا 4-3-2018م( موفد سونا) - خاطب البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية، والوفد المرافق له بحضور والي كسلا آدم جماع وأعضاء حكومته مساء اليوم الجلسة التفاكرية مع أعضاء المجلس التشريعي بالولاية برئاسة محمد خالد سليمان بيتاي.

وقال عمر إن الزيارة تهدف للوقوف على إجراءات جمع السلاح وإيقاف الإتجار بالبشر بولاية كسلا والإطمئنان على الجهود المبذولة فى عملية الجمع القسري وابان أن السلطة التشريعية تحرص على لقاء المجلس التشريعي بالولاية، مبينا أن التقارير التى استمع اليها الوفد من لجنة أمن الولاية والمجلس التشريعي تؤكد مضي الولاية الى الأمام مشيدا بتجربة الحوار الوطني وانفاذ مخرجاته فى ولاية كسلا متطرقا الى أهمية الدستور فى الدولة الحديثة داعيا للإهتمام به داخل المؤسسة التشريعية



من جانبها اكدت الإستاذة وفاء ابوزيد نائب رئيس المجلس أن الوحدة والتكاتف داخل المجلس سمة بارزة مشيرة الى الإنجازات التى تمت بالولاية فى عهد آدم جماع والى الولاية وقالت إن الجميع يعمل من أجل الولاية وتطويرها وراحة المواطنين.

واوضحت مصلحة عبدالله غانم ، رئيس لجنة التعليم بالمجلس التشريعي أن التعاون الجاد بين الجهاز التنفيذي والتشريعي انعكس ايجابا على الولاية استقرارا وأمنا وسلاما.

فيما استعرض عبدالرحيم محمد عمر، عن المؤتمر الشعبي، عضو المجلس التشريعي بولاية كسلا استعرض الدور المنوط بالمجلس التشريعي فى مناقشة القضايا التى تهم المجتمع بالولاية وقال إن التحدي الحقيقي يكمن فى بسط السلام وتحقيق الأمن والطمانينة

من جانبهم استعرض المتحدثون من أعضاء المجلس التشريعي أمكانيات الولاية الزراعية والمشروعات التى يجب دعمها والقضاء علي العطالة مشيرين الى معانات الولاية من مياه الشرب