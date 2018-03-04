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أخبار محلية - سياسية

البشير يؤكد حرص الدولة على استقلال القضاء و إعداد الدستور لن يستثنى أحد

التاريخ : 04-03-2018 - 11:00:00 مساءً
الخرطوم 4-3-2018 (سونا)- جدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص الدولة على استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، محييا الرعيل الأول من القضاة. مؤكدا الثقة في قضاة السودان المشهود لهم على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال لدى مخاطبته حفل تدشين جائزة ابورنات للتميز المهنى والاكاديمي مساء اليوم بدار القضاة إن إعداد الدستور لن يستثنى أحد في المشاركة وفق الوثيقة الوطنية إلا من أبى ، مشيرا إلى الآلية المرتقبة لإعداد الدستور والتى ستكون بمشاركة واسعة من ذوي الخبرة القانونية والتجربة القضائية، فضلاً عن مشاركة أهل المحاماة والقوى السياسية.
وأكد رئيس المهورية المضي في برنامج اصلاح الدولة عبر أجهزتها السيادية و التشريعية والتأسيس للحكم الرشيد . مشيرا إلى روح الوفاق الوطني والمشاركة الجماعية في بناء الركائز القانونية لدولة السودان.
وثمن البشير السلطة القضائية لتشجيع البحث العلمي في المجال القانوني بإسم العالم الجليل وأول رئيس قضاة سوداني محمد أحمد أبو رنات.
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