رئيس البرلمان يلتقى الفعاليات السياسية والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بكسلا

كسلا 6--3-2018م (موفد سونا) - أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن زيارة وفد البرلمان إلى ولاية كسلا تأتي في إطار دور الهيئة التشريعية القومية ومراقبتها لعملية جمع السلاح ومنع التهريب والإتجار بالبشر.

وقال لدى لقائه أمس بأمانة حكومة كسلا الفعاليات السياسية والإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني قال إن كسلا تعمل على توافق رؤى الأحزاب مشيدا بالجهود المبذولة لتوحيد المواطنين على تطوير وتنمية الولاية ومكافحة التهريب والإتجار بالبشر والسعي لحل المشاكل بالحوار متطرقا للتحديات والصراعات المنقولة من دول الجوار .

ودعا رئيس الهيئة التشريعية القومية مواطني ولاية كسلا إلى الانضمام إلى ركب الحوار الوطني .

من جانبه أشار والي كسلا آدم جماع إلى دور الفعاليات السياسية وما تحمله من فكر ورؤى وبرامج تهدف إلى تماسك أبناء الولاية والالتفاف حول الوطن، مثمنا دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي، كما أعرب عن سعادته بما تقدمه الأحزاب السياسية في عملية جمع السلاح ومكافحة الإتجار بالبشر.

واستعرض دكتور بشير آدم رحمة، رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني عضو الوفد تطور الأحداث وسرعتها مشيرا إلى جهود الراحل دكتور حسن الترابي وأفكاره المتقدمة في الحوار الوطني والتي تهدف إلى جمع كلمة الشعب السوداني .

وقال إن الجميع يتطلع أن يعم الحوار كل الذين لم يشملهم الحوار الوطني والممانعين داعيا مواطني كسلا إلى التمسك بالدين والسلام.

وفي السياق ذاته، أشاد دكتور محمد الأمين خليفة، نائب رئيس مجلس الولايات بدور النساء بولاية كسلا حيث تبرعن بالذهب في بدايات الإنقاذ لحفظ الأمن والسلام مبينا أن السودان في هذه المرحلة يحتاج إلى العمل بيد واحدة لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وأشار ممثل كتلة نواب الشرق كرار أحمد علي إلى أهمية الزيارة وما تشهده الولاية من ظروف صعبة، مشيرا إلى جهود والي الولاية في جمع كلمة الأحزاب.

فيما تطرقت منى فاروق، نائب رئيس لجنة التربية والتعليم إلى أهمية الطرق الصوفية ودورها في نشر الإسلام بالسودان ودعت منى الأحزاب بالسودان إلى أن تكون حزبا واحدا أو حزبين كما دعت إلى حفط السلام والأمن.

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