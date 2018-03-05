32طالبا وطالبة يتجاوزون 30 ساعة تحكيمية في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

جدة 5-3-2018م ( واس) -- تمكن (32) طالباً وطالبة من أصل (500) دفعت بهم (21) جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام خوض الاختبارات النهائية لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة من تجاوز 30 ساعة تحكيمية، وتتويجهم غداً في الحفل الختامي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وبحضور معالي مدير جامعة جدة دكتور عدنان بن سالم الحميدان، ومديري الجامعات والكليات المشاركة وأولياء أمور المتسابقين، وذلك بقاعة ليلتي .

وأكد معالي مدير جامعة جدة، أن المسابقة القرآنية التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة أصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، حيث يتحقق من خلالها استكشاف الأصوات والمواهب في القرآن الكريم خاصة في ظل وجود المواهب والإبداعات الشابة في مجال تعلم القرآن الكريم وحفظه والتخصص في مجالاته المختلفة .

وقدم معاليه التهنئة للطلاب والطالبات المتوّجين في هذا التنافس القرآني، مؤكداً الاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته مما مكن لها الاستمرار على مدى 8 أعوام متواصلة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به أصحاب الأعمال في دعم مسيرة المسابقة، من خلال الدعم المادي والمعنوي، الذي يجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم ورعايته والتمسك بهديه .

من جانبه أبان أمين عام الأمانة العامة للمسابقة دكتور صلاح بن سالم باعثمان أن إجراء التصفيات النهائية وأعمال التحكيم تمت بكل إتقان وكفاءة وسرعة في إخراج النتائج في مساري المسابقة المتمثلة في المسار الأول "طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة" والمسار الثاني "طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة" وسط الإقبال الكبير والتنافس الشديد بين المتقدمين مما أسهم في إثراء عملية التسابق كماً ونوعاً في مختلف فروع المسابقة .

وأشار دكتور صلاح بن سالم باعثمان إلى أن المسابقة رصد لها أكثر من 500 ألف ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة هي: الفرع الأول "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد" والثاني "حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد"، والثالث "حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد" والرابع "حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد" مشيداً بمراعاة المتسابقين لتقديم قراءة متقنة وخالية من أخطاء الحفظ ومراعاة قواعد التحكيم التي تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحفظ ، والتجويد ، والأداء وحسن التلاوة .

