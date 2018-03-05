قوات الدعم السريع تدشن مشروع (كتاب الله يوحدنا ) بتوزيع 50الف مصحف

الخرطوم 6-3-2018م(سونا)- تدشن قوات الدعم السريع في الثاني عشر من شهر مارس الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم مشروع (كتاب الله يوحدنا ) الذي يستهدف توزيع 50 ألف مصحف للخلاوي و المساجد و دور العبادة و المؤسسات العاملة في تعليم و تدريس علوم القران الكريم بولايات السودان المختلفة .

برعاية القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي ).

و قال العقيد دكتور عبدالرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح / لسونا / إن مشروع كتاب الله يوحدنا يأتي في اطار الدور المجتمعي لقيادة قوات الدعم السريع و مساهماتها في نشر الوعي و المعرفة بعلوم القران الكريم و الالتفاف حول كتاب الله تعالى و توسيع دائرة نشر المصحف الشريف

