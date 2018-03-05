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أخبار محلية - سياسية

قوات الدعم السريع تدشن مشروع (كتاب الله يوحدنا ) بتوزيع 50الف مصحف

التاريخ : 05-03-2018 - 11:04:00 صباحاً
الخرطوم 6-3-2018م(سونا)- تدشن قوات الدعم السريع في الثاني عشر من شهر مارس الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم مشروع (كتاب الله يوحدنا ) الذي يستهدف توزيع 50 ألف مصحف للخلاوي و المساجد و دور العبادة و المؤسسات العاملة في تعليم و تدريس علوم القران الكريم بولايات السودان المختلفة .
برعاية القائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي ).
و قال العقيد دكتور عبدالرحمن الجعلي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح / لسونا / إن مشروع كتاب الله يوحدنا يأتي في اطار الدور المجتمعي لقيادة قوات الدعم السريع و مساهماتها في نشر الوعي و المعرفة بعلوم القران الكريم و الالتفاف حول كتاب الله تعالى و توسيع دائرة نشر المصحف الشريف
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