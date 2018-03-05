برلماني روسي: نتائج الانتخابات الإيطالية تعزز التعاون بين موسكو وروما

موسكو - 5 - 3 - 2018 - اليوم السابع - أ ش أ)- أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما "مجلس النواب الروسي"، ليونيد سلوتسكي، أن الفوز المفترض لائتلاف يمين الوسط في الانتخابات البرلمانية الإيطالية سيجعل من الممكن تعزيز التعاون بين موسكو وروما.

وقال سلوتسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه لا تساوره أي شكوك في أن العلاقات الروسية - الإيطالية، ستتطور بشكل بناء على نتائج الانتخابات، إذ يدعو أعضاء ائتلاف يمين الوسط وكذلك حركة 5 نجوم، التي تأتي في المركز الثاني بعد الائتلاف، إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وإلغاء العقوبات غير القانونية المفروضة عليها من جانب الاتحاد الأوروبي، كما أشار النائب الروسي، إلى أن أعضاء الأحزاب التي توشك على الفوز في الانتخابات الإيطالية زاروا القرم والتقوا بسلطاتها المحلية وسكانها ورأوا بأعينهم أن إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا جاء بناء على رغبة شعب القرم.

وكذلك أكد سلوتسكي، أن نتائج الانتخابات البرلمانية الإيطالية تأتي غير مفاجئة فهي تتماشى في الواقع مع التوجهات الأوروبية عندما تتولى القوى اليمينية مناصب القيادة، فيما تشير النتائج الأولية للانتخابات الإيطالية إلى أن ائتلاف يمين الوسط حصل على ما يقرب من 37% من الأصوات، بينما حصلت حركة 5 نجوم على نسبة 32% من الأصوات.



