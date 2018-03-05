معتمد محلية عسلاية يقوم بحملة واسعة من أجل التنوير بالعودة الطوعية

عسلاية 5-3-2018م (سونا)- قام معتمد محلية عسلاية بولاية شرق دارفور الأستاذ حمدان آدم البشرى بحملة واسعة من أجل التنوير بالعودة الطوعية وأهمية تنفيذها بمناطق ( شق تبلدي وشق جراب والفضو وقرناية وأم ضي.) .

وقال معتمد محلية الفردوس خلال حديثه للمواطنين إن الدولة قادرة علي توفير كل مستلزمات العودة إلى القرى، مشيرا إلى أن الظروف التي أدت إلى النزوح الآن زالت تماما ، وان الدولة في أعلى مستوياتها متجهة إلى الوفاق والإنتاج، داعيا الجميع لتحقيق الإنتاج عبر الزراعة.

وشدد حمدان على أن اي مواطن يثبت أحقية أرضه أمام اللجنة يتم تمليكها له منوها بعدم الاعتراف بأي شيخ قرية ما بعد عام 2004م ومنع ما يسمى بالعشور في ما يتعلق بالزارعة ويعتمد فقط إيجار الأرض، مشددا على منع الظواهر السالبة في الولاية.

من جهته قال وكيل ناظر الرزيقات الفاضل سعيد إن قضية العودة الطوعية تعتبر مهمة بعد استتباب الأمن، مناشدا الجميع بضرورة التسامح والعفو من أجل السلام والنماء، مبينا أن القانون يجب أن يحتكم إليه الجميع وهو حل لكل إنسان مظلوم.