حسبو يطلع على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بغرب دارفور

الخرطوم فى5-3-2018م(سونا)/

اطلع حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية على مجمل الاوضاع الامنية والسياسية بولاية غرب دارفور والترتيبات الجارية لانعقاد مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد خلال الفترة المقبلة بمدينة الجنينة.

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جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري السيد فضل المولى الهجا والي ولاية غرب دارفور الذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدم تنويرا للسيد نائب الرئيس حول الجهود التي قامت بها الولاية في إطار عملية جمع السلاح والتي أسهمت بصورة كبيرة في انخفاض معدلات الجريمة وزيادة الرقعة الزراعية والعودة الطوعية.



وأكد استعداد الولاية لاستضافة مؤتمر الحدود والذي سيعقد برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي إدريس دبي والذي سيتناول عددا من الأوراق في مجالات تعزيز التعاون المشترك.

ع ص/