النائب العام يؤكد خطورة جرائم المعلوماتية على استقرار المجتمعات وأمنها

. الخرطوم 5-3-2018م(سونا)

أكد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام أن النيابة العامة تدرك خطورة الجرائم المعلوماتية وما تقود إليه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها وتعريض الاقتصاد والتنمية المستدامة وسيادة حكم القانون فيها للخطر.



وقال خلال مخاطبته اليوم ببرج الاتصالات ورشة جرائم المعلوماتية التي تنظمها النيابة العامة إن الجريمة تعتبر ذات طابع سلبي تعيق حسن سير الأداء العام والخاص وتحدث أضرارا بالغة باستقرار المجتمع وأمنه لما تتضمنه من تشويه للسمعة والابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية إلى جانب اختراق المواقع الحكومية والشركات الخاصة.



وأشار مولانا عمر الى أن النيابة العامة اهتمت برفع القدرات في هذا المجال لضمان التعامل القانوني المسنود بالمعرفة المهنية عبر الاستفادة من الخبرات وافضل الممارسات في إطار المساعدة التقنية وتبادل المعلومات.



وكشف النائب العام عن أن لقاءه بعميد الأكاديمية الدولية للفساد التابعة للأمم المتحدة في فيينا نوفمبر الماضي تمخض عن ترحيب الأكاديمية باستضافة السودان لورشة عمل دولية وإقليمية تتعلق بمكافحة الفساد تمهيدا لجعل السودان مقرا للأنشطة ذات الصلة بالإقليم لتميز موقع السودان في إفريقيا.



وأضاف مولانا عمر أن بداية الدورات التدريبية لوكلاء النيابة العامة ومنسوبي الجهات ذات الصلة تمثل خطوة عملية نحو بناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات التي ينعكس نفعها على الصالح العام والإسهام في حسن تطبيق القانون في منظومة سجل العطاء الوطني بكوادر وطنية ذات خبرات علمية لمواجهة متطلبات التحري والتحقيق الجنائي بوسائل التقنية الحديثة.

ع ص/