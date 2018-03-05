معتمد القريشة يتفقد الأوضاع بالشريط الحدودي مع إثيوبيا

القضارف 5--3-2018م(سونا)

تفقد معتمد محلية القريشة بولاية القضارف العقيد أمن عبدالسميع دفع الله مناطق الشريط الحدودي المتاخم لدولة إثيوبيا، واطمأن سيادته على استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حيث أكد له مواطنو المنطقة أنهم تمكنوا في هذا العام من الزراعة شرق نهر العطبراوي بعمق سبعة كيلومترات شرق نهر العطبراوي، مضيفين أنهم تمكنوا من حصاد كل زراعتهم دون عوائق أو مشكلات أمنية.

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هذا وقد تفقد معتمد المحلية مراكز امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2018 والتي تجري هذه الأيام وقد تم إنشاء خمسة مراكز بقرى الشريط الحدودي.

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50 فى المائة.

كما وقف السيد المعتمد على مراحل تنفيذ طريق تبارك الله والذي قطع شوطا بعيدا بلغ 50

ع ص/.