رئيس الهيئة التشريعية القومية يشدد على أهمية جمع السلاح للحفاظ على الأمن

كسلا 5-3-2018 م( سونا) - أكد البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية، خلال زياره لمحلية حلفا الجديدة، أكد أن محلية حلفا الجديدة تعيش في وفاق وتعاون تام وجمعت كل قبائل السودان في بوتقة واحدة .

وقال إننا من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي واستمرار الوفاق بين شرائح المجتمع علينا أن نجتهد في جمع السلاح للحفاظ على الأمن .

وأضاف خلال مخاطبته بقاعة السلام بالمحلية اللقاء النوعي لقيادات المحلية إننا وجدنا كل معاني الإنسانية بكسلا وحلفا الجديدة ولا بد من العمل على المحافظة على أمن المواطن، واعدا بعكس كل قضايا المنطقة للجهات المختصة بالمركز من أجل رد الحقوق لأصحابها.

من جانبه أشاد والي ولاية كسلا بالحراك المجتمعي الكبير الذي تتمتع به المحلية، مشيرا إلى أن هذا التلاحم المجتمعي والترابط الإثني يترجم كل معاني الإخاء والتراحم وسط المجتمع الذي يمثل عنوانا للحراك الأمني والاقتصادي بالولاية .





