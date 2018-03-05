إبراهيم أحمد عمر : مخرجات الحوار الوطني تسير بصورة طيبة بعد توافق الجميع

كسلا 5-3-2018 م (سونا) - أوضح البروفسير إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة التشريعية القومية رئيس المجلس الوطني أن الزيارة لولاية كسلا تجيء بغرض مشاركة الحكومة القومية في تنفيذ مشروع جمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة التهريب والإتجار بالبشر .

وقال خلال مخاطبته الجلسة التاريخية للمجلس التشريعي بولاية كسلا إن تنفيذ هذا المشروع يأتي في مصلحة الوطن وتعم الفائدة بنجاحه خيرا للجميع، وأضاف أنه وقف على الوضع الأمني بالولاية، مشيدا بتكاتف وتعاون كافة الأجهزة الأمنية بالولاية الشيء الذي أدى للاستقرار الأمني الذي تنعم به ولاية كسلا . وأبان أن مخرجات الحوار الوطني تسير بصورة طيبة بعد توافق الجميع .

وأكد أن إجراءات الطوارئ لا تعني إهدار حقوق الإنسان وساعدت كثيراً في خفض عمليات التهريب . ودعا إلى أن تستعين اللجان المتخصصة بالمجالس بخبراء لمزيد من تجويد عمل اللجان.

وقال إنه لا بد من ضبط المعلومة التي يتم بها مواجهة أي مسئول تنفيذا لتأسيس وتقويم العمل، وقال أنه لا بد من محاسبة أنفسنا والسير في الطريق الصحيح ..





