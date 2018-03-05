لجنة سعر الصرف توجه البنك المركزي والمصارف التجارية بمضاعفة وزيادة التمويل للقطاع الزراعي

الخرطوم 5-3-2018 م (سونا) - وجه اجتماع لجنة سعر الصرف، البنك المركزي والمصارف التجارية بمضاعفة وزيادة التمويل للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك الصناعي

كما وجه الاجتماع الذى رأسه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري وزارة التجارة بالاهتمام بالمصدرين والمستوردين وتسهيل اجراءات الصادر والاستيراد وتبسيطها وتشديد الالتزام بالأسعار التأشيرية العالمية بالنسبة لسلع الصادر السودانية كافة وخاصة ان الاسواق العالمية راغبة فى سلع الصادر السوداني



وقال السيد حاتم السر وزير التجارة فى تصريحات صحفية ان وزارته ستعمل على اعتماد الأسعار التاشيرة للصادر من خلال نقطة التجارة العالمية تمشيا مع الأسعار العالمية بما يدعم عملية الاقتصاد وتعظيم العائدات وزيادة العملية الاقتصادية الكلية وتحسين فى معاش الناس

من جانبه قال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، ان الاجتماع امن على ضرورة السماح للبنك العقاري لتمويل المجمعات السكنية الرأسية و تسهيل اجراءات التمويل للسودانيين العاملين فى الخارج جذبا لمدخراتهم ، بجانب استمرار البنك المركزي في شراء الذهب بأسعار مجزية وتوفير وسائل الحركة الكافية لشرطة المعادن ومراقبة حركة انتاج الذهب حتى وصوله الى الخرطوم.

وفي اطار ضبط السيولة قال الوزير ان الاجتماع وجه بضرورة الاستمرار فى السداد الالكتروني للخدمات المالية وتحديد سقوفات للتحويل عبر الموبايل من خلال البنوك ، بجانب تمكين المودعين من سحب اموالهم مع مراعاة وضرورة التحكم في السيولة حتى لا ترتفع الاسعار .

واشار سيادته الى ان الاجتماع اطمأن على استقرار سعر الصرف والتحويلات المنسابة بين البنوك العالمية والسودانية لافتا الى بدء التحويلات المنسابة والتسهيلات المصرفية للبنوك التجارية السودانية.

واشار السيد الوزير الى ان الاجتماع اقر ضرورة ترشيد الواردات وزيادة الصادرات السودانية ، لافتا الى ان تقرير الجمارك اشار الى ان الواردات فى يناير2018 ، بلغت 497 مليون دولار بينما كانت فى العام 678 مليون دولار فيما بلغت الصادرات 631مليون دولار فى يناير 2018 بينما بلغت فى العام الماضي 472 مليون دولار.