محلية الدندر تستقبل نائب القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم

الدندر 5-3-2018م (سونا) - استقبلت محلية الدندر بقياداتها التنفيذية والتشريعية والاجهزة النظامية والاحزاب والإدارات الاهلية نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم خلال زيارته للمحلية بعد لقائه بوالي ولاية سنار بمدينة سنجه .

وثمن معتمد الدندر قرار رفع العقوبات الامريكية عن السودان والتي كان لها اثر كبير علي المكونات المحلية والانتاج وأعرب عن أمله برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مؤكدا ان البلاد تشهد استقرار منقطع النظير واستدل بزيارة الدبلوماسي الامريكي لمحمية الدندر والتي وصل خلالها الي اخر نقطة مع الحدود قاطعا 164 كيلومترا لافتاً إلى الاستقرار والأمن الذي تعيشه البلاد.

نائب القائم بالاعمال (ارقين جي ماسنقا) قال ان سفارة بلاده أوفدته لرؤية المحمية علي الطبيعة ومدي تأثير رفع العقوبات الامريكية علي السودان في مختلف مناحي الحياة وزاد بإعلانه ان عدد من المستثمرين ورجال الاعمال الأمريكيين في طريقهم للسودان في مجالات مختلفة خاصة الزراعة،النقل الطيران، والاقتصاد وقال ان هناك شراكة ستكون بين المحميات الامريكية والسودانية مشيرا الي ان هناك نقاش في الصحف والإعلام حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وهي خطوات مستمرة وأوضح انه لاشك ان العقوبات اثرت علي كل المستويات لكن نتمني المضي قدما في هذا الموضوع .

واضاف نائب القائم بالاعمال ان هناك مؤشرات عديده علي وجود فرص استثمار واسعه بالمنطقة خلال هذه المدة البسيطة التي قضاها بالمحمية وفي حال توسع فرص السياحه يمكن ان تكون المحمية جاذب لكل السياح علي كافة المستويات .

و تعهد الدبلوماسي الأمريكي بدعم البنيات التحتية لمحمية الدندر وأشار الي ضرورة تسهيل دخول العلماء والباحثين الامريكيين في مجال البيئة بجانب إيجاد حلول لممارسات المجتمعات حول المحمية بمشاريع تدر عليهم الدخل.

