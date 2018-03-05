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أخبار محلية - سياسية

وزير الدفاع يلتقي والي النيل الأزرق

التاريخ : 05-03-2018 - 06:06:00 مساءً
الخرطوم 5-3-2018 م (سونا) - إلتقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، بمكتبه ظهر اليوم ، بالأستاذ حسين يسن حمد والي ولاية النيل الأزرق .
و قدم السيد الوالي تنويراً أكد فيه استتباب الأحوال الأمنية بالولاية ، واستعرض الجهود التي تبذلها الولاية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في تأمين مواقع الإنتاج وحماية ممتلكات المواطنين ، إضافة إلى جهود إحلال السلام والعودة الطوعية للمواطنين .
واشار الوالي إلى التواصل والتنسيق والتفاهمات التي تتم مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بقضايا الحدود ، والتدابير المشتركة التي يتخذها الجانبان في هذا الصدد.

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