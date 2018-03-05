وزير الدفاع يلتقي والي النيل الأزرق

الخرطوم 5-3-2018 م (سونا) - إلتقى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، بمكتبه ظهر اليوم ، بالأستاذ حسين يسن حمد والي ولاية النيل الأزرق .

و قدم السيد الوالي تنويراً أكد فيه استتباب الأحوال الأمنية بالولاية ، واستعرض الجهود التي تبذلها الولاية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في تأمين مواقع الإنتاج وحماية ممتلكات المواطنين ، إضافة إلى جهود إحلال السلام والعودة الطوعية للمواطنين .

واشار الوالي إلى التواصل والتنسيق والتفاهمات التي تتم مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بقضايا الحدود ، والتدابير المشتركة التي يتخذها الجانبان في هذا الصدد.



