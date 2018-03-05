النائب الأول يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام الشرق

الخرطوم 5-3-2018 م (سونا) - رأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بالقصر الجمهوري اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام شرق السودان .

وقال الأستاذ حسن كنتباي مقرر اللجنة العليا - فى تصريحات صحفية - إن النائب الأول تناول جملة من المشاريع المتعلقة بسير تنفيذ اتفاق سلام الشرق، والعقبات التى تواجه الاتفاق، واستكمال المشروعات الممولة من الصناديق العربية، لافتا الى أن الاجتماع استمع الى تقرير حول أداء صندوق إعمار وتنمية شرق السودان والإنجازات التى تحققت فى كافة المجالات .

من جانبة أشار المدير التنفيذي لصندوق إعمار وتنمية شرق السودان ابوعبيدة دج، الى التزام رئاسة الجمهورية بدعم مشروعات الشرق، لافتا الى أن الاجتماع اطمأن على المشاريع التى تم تنفيذها؛ بجانب المشاريع التى سيتم تمويلها.



