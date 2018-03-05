وزير الدولة بالخارجية يلتقي وفد وزارة الخارجية السويسري

الخرطوم 5-3-2018م (سونا) - التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت، بمكتبه بعد ظهر اليوم وفد وزارة الخارجية السويسري الزائر برئاسة د. سيرج رومين رئيس استشاريي سياسة السلام بوزارة الخارجية السويسرية بحضور السفير السويسري بالخرطوم.

جاء اللقاء متابعة لنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور لسويسرا في مايو الماضي ولقاءاته بالمسؤولين السويسريين.

ورحب وزير الدولة بالوفد مبدياً رضاه عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في كل المجالات خاصة الثقافية والأكاديمية، وقدم شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الراهنة في السودان بالتركيز على دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، مؤكدا استتباب الأمن والاستقرار في جميع ربوع السودان، داعياً المجتمع الدولي والحكومة السويسرية إلى التوسع في العمل التنموي في البلاد لدعم هذا السلام والاستقرار.

وتطرق الوزير للدور الرائد الذي يقوم به السودان في أمن واستقرار الإقليم ككل، حيث أشار إلى التجارب الناجحة التي قام بها السودان بالتعاون مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة، والتي أصبحت مثالا يحتذى بين دول القارة.

وأكد أن السودان يحارب الهجرة غير الشرعية والظواهر المتعلقة بها بإمكانياته المنفردة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم العون له في هذا الأمر.

واستمع الوزير إلى شرح حول زيارة الوفد للسودان، والتي تأتي بغرض بحث إمكانية توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال دعم المجتمعات الخارجة من النزاعات وكيفية تقوية الشرائح الضعيفة لدعم الأمن والاستقرار بها، حيث أثنى الوزير على هذه المبادرة، مبدياً استعداد السودان اللامحدود للتعاون مع سويسرا في هذا المجال.