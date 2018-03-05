مجلس وزراء ولاية الخرطوم يستمع لتقرير حول سير امتحانات شهادة الأساس للعام 2018 م

الخرطوم 5-3-2018م (سونا) - رأس والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس مستشار ركن عبدالرحيم محمد حسين اليوم اجتماع مجلس وزراء ولاية الخرطوم.

واستمع المجلس - في جلسته لتقرير من وزير التربية والتعليم بالولاية حول سير امتحانات شهادة الأساس للعام 2018 م.

وأوضح التقرير أن عدد الجالسين لهذا العام 155 ألف تلميذ وتلميذة منتشرين في 947 مركزا داخل حدود الولاية و14 مركزا خارج السودان.

كما أوضح التقرير أن عدد المعلمين المشرفين على الامتحانات من مراقبة وكنترول وتصحيح حوالي 24 ألف معلم ومعلمة حيث استعدت الوزارة باكرا لهذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك.

إلى ذلك أكد التقرير أن الامتحانات التي بدأت بهدوء سبقها عام دراسي مستقر .

مجلس وزراء ولاية الخرطوم قدم إشادة لوزير التربية والتعليم وطاقم الوزارة والمعلمين بالولاية بالبداية الطيبة للإمتحانات وكل الجهات الداعمة لإنجاح العملية من قوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني لما يقومون به من تأمين كبير للامتحانات.

وطالب المجلس وزارة التربية والتعليم بتقديم خطة مفصلة لتحسين البيئة المدرسية ترمي لتأهيل وتدريب المعلمين كما وجه بحوسبة المناهج والعملية التعليمية عموما لتفادي تكاليف طباعة الكتب الدراسية .