الفريق أول ركن عصام الدين مبارك يتسلم رسمياً مهامه نائبا لرئيس الأركان المشتركة

الخرطوم 5-3-2018 م (سونا) - جرت صباح اليوم برئاسة الأركان المشتركة مراسم التسليم والتسلم لمهام نائب رئيس الأركان المشتركة بين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله خلفا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد ، بحضور الفريق د. عثمان محمد يوسف الأغبش وعدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات.

وعقب إجراءات التسليم و التسلم امتدح الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله مجهودات سلفه الفريق أول ركن يحي محمد خير في إرساء دعائم العمل في شتي المجالات معددا الإنجازات التي تمت إبان توليه المنصب وجدد الالتزام بالمضي علي ذات الدرب تطويرا للقوات المسلحة.

من جانبه عبر الفريق أول ركن يحي محمد خير عن صادق شكره وامتنانه لكل منسوبي القوات المسلحة في كل المواقع وخص بالشكر القادة الذين عملوا معه مباشرة بكل تعاون ونكران ذات مماكان له الأثر الفعال في إنجاح كل الأعمال والمشروعات وإنفاذ كل التوجيهات في التوقيت المطلوب وأضاف قائلا ( في هذه اللحظة التاريخية الشكر والتقدير لكل القادة والضباط وضباط الصف والجنود الذين كانوا لنا خير معين في إنجاز كل المهام في كل المواقع المختلفة التي عملنا بها وأتمنى للاخ الفريق أول عصام كل التوفيق والسداد وسنظل أوفياء للوطن وقواته المسلحة).

وكان الفريق أول ركن يحي محمد خير قد تولي عددا من المناصب الرفيعة في القوات المسلحة أبرزها وزير الدولة بوزارة الدفاع وشغل منصب رئيس أركان القوات البرية وآخرها منصب نائب رئيس الأركان المشتركة.

