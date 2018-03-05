مجلس وزراء غرب كردفان يقف علي موقف تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي

الفولة 5 - 3 - 2018م (سونا) - أشاد مجلس وزراء حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة والي الولاية الدكتور أبوالقاسم الأمين بركة بأداء وزارة الصحة بالولاية وأثنى على الجهود المتواصلة للتوسع في الخدمات الصحية بكل محليات الولاية داعيا لمواصلة ذلك من أجل خدمة المواطنين.

وقدمت المهندس زينب داؤد عوض الله وزيرة الصحة بالولاية تقرير وزارتها الذي اشتمل علي عدد من الإنجازات حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي في مجال الصحة بالولاية في الفترة من يونيو ( 2015 وحتى مارس 2018 ) في عدة محاور أهمها الاهتمام بالرعاية الصحية الأساسية مشيرة إلي تقليل نسبة وفيات الأمهات بشكل كبير من 142 حالة وفاة في كل مائة ألف ولادة حية في العام 2015م إلي 120 حالة في كل مائة ألف ولادة حية في العام 2017م ، بجانب تغطية الولاية بنسبة 100% بالقابلات إنفاذا لبرنامج الرئاسة بتوفير قابلة لكل قرية بالإضافة إلي توظيف 600 قابلة وتدريب عدد 580 منهن .

بالاضافة إلي إنارة العديد من المراكز الصحية بالطاقة الشمسية وإنشاء أكثر من سبعين مركزا ووحدة صحة الأسرة ، وتنفيذ حملات التطعيم المختلفة .

وفي محور الخدمات العلاجية أشار التقرير إلي ترفيع العديد من المستشفيات الريفية وتشغيل مدينتي البشير الطبية بكل من المجلد والنهود ، بجانب توفير الكوادر الصحية في المجالات المختلفة والمعدات الطبية وتنفيذ مخيمات العيون بعدد من المحليات .

أما في محور الإمداد الطبي أشارت وزيرة الصحة في التقرير إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة والطوارئ وخدمات نقل الدم والمستهلكات الطبية .

وفي مجال الطب الوقائي استطاعت الوزارة توزيع أكثر من مليون ومائتي ألف ناموسية مشبعة ، وتنفيذ الحملات التوعوية المشجعة علي استخدام الناموسيات وتوفير معدات ومبيدات رش الحشرات ، وتنفيذ حملات مسح مؤشرات الأمراض المختلفة، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الصحية لعدد ( 52.751 ) من اللاجئين حيث شملت حزم الرعاية الأساسية المختلفة .

كما كشف التقرير عن تدريب أكثر من أف خريج في التخصصات الصحية المختلفة ، وتوفير معامل المهارات والتخدير والأجهزة الإلكترونية.

وقال والي غرب كردفان إن استعراض تقارير تنفيذ الوعود الإنتخابية لرئيس الجمهورية في كافة الوزارت يجيء بهدف التقييم والتقويم وتعزيز مواقف القوة ومعالجة أوجه القصور وقيادة الإصلاح واستكمال النهضة وقد أجاز مجلس الوزراء تقرير وزارة الصحة وسيستمع خلال هذا الأسبوع لعدد من تقارير وإنجازات الوزارت المختلفة لمعرفة موقف تنفيذ برنامج الرئيس الإنتخابي بتلك الوزارات .