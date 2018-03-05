إنعقاد سمنار فرص التجارة والإستثمار في السودان بالعاصمة التايلندية

الخرطوم 5 - 3 - 2018 م ( سونا ) - إنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك مؤخرا سمنار فرص التجارة والإستثمار في السودان بمبادرة من سفارة السودان ببانكوك وتنظيم من وزارة الخارجية التايلندية ومكتب الإستثمار التايلنديBoard of investment of Thailand , بالتعاون مع السفارة ,عقد السمنار بالقاعة الكبرى في وزارة الخارجية التايلاندية .

وخاطب السمنار مستشار وزير الخارجية التايلاندي ومدير مكتب الإستثمار ات التايلندي ، بحضور 130 شركة وجهة عمل تايلندية، وقد شارك في السمنار السيد وزير الدولة بوزارة الإستثمار السيد أسامة فيصل .

كما خاطبته السيدة السفيرة سناء حمد العوض سفيرة السودان ببانكوك.

وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن السمنار هدف إلى تشجيع القطاع الخاص التايلاندي للعمل في السودان ، من خلال التعريف بالسودان ، موقعه وطبيعته وقوانين ونظم الإستثمار فيه ، والفرص المتاحة والمجالات ذات الأولوية والأفضلية .

وأضاف إن السمنار حظي باهتمام عال من خلال مشاركة المسؤول الأرفع الثاني في مجال الإستثمار بتايلاند،بجانب كبري الشركات والمستثمرين.