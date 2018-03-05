إنعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي السوداني السويدي

الخرطوم 5 - 3 - 2018م (سونا ) -عقدت اليوم اجتماعات الدوره الثالثه لاجتماعات التشاور السياسي بين السودان والسويد برئاسة كل من السيد مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، السفير محمد عيسى أيدام، ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السويدية السفيره هيلينا ريتز.

حيث ناقشت الإجتماعات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة فيما يلي الجوانب الإقتصادية والبنكيه، كما تمت مناقشة دور السودان الإيجابي في محيطه الإقليمي.

وتناولت الإجتماعات الخطه التنموية السويدية للسودان في الأعوام الخمس القادمة، والمجالات التي تستهدفها بالإضافة إلى طرق تنفيذها.

كما تمت مناقشة مجريات السلام في السودان، وأوضاع اليوناميد وذلك بحكم عضوية السويد في مجلس الأمن،

كما التقى الوفد المشارك في اجتماعات التشاور السياسي بوزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور، وبحث اللقاء العلاقات مع السويد بالإضافة لما تم تنفيذه من مخرجات زياره معاليه للسويد في العام الماضي،

كما سيلتقي الوفد بوزير التعاون الدولي إدريس سليمان وذلك لمناقشة استراتيجية السويد التنموية تجاه السودان،

وأمن الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون الثنائيه وفي المحافل الدولية