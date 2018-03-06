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ولاية النيل الأزرق : جلوس ( 103 )تلميذا من ابناء العائدين لاول مرة بمركز الكرمك منذ 1998

التاريخ : 06-03-2018 - 09:33:00 صباحاً
الدمازين في 6-3-2018م ( سونا ) قرع د.عبدالرحمن بلال بلعيد نائب الوالي وزير الصحة بولاية النيل الأزرق الجرس صباح اليوم ايذاءا ببدء امتحانات شهادة الاساس من مركز الرحل بمدرسة الزهراء بالدمازين حيث يضم المركز (135) تلميذا
وقال نائب الوالي في تصريح(لسونا) ان جلوس (103) تلميذا من العائدين بمركز الكرمك لأول مرة منذ 998 م دليل على اتساع رقعة الامن والسلام بالولاية موضحا ان حسين يس حمد والي الولاية قد قرع الجرس بمركز الكرمك.
وأضاف أن ما شهدته الولاية من عودة طوعية واستقرار سينعكس إيجاباً على نتيجة شهادتي الأساس والثانوي التي توقعها ان تكون مميزة.
وأوضح نائب الوالي ان جلوس ابناء الرحل والعائدين للامتحانات تاكيد على اهتمام حكومة الولاية وحرصها علي تهيئة البيئة المدرسية لكافة الشرائح بالولاية مشيداً بالترتيبات الامنية والصحية والتعليمية والجهد المقدر لأولياء الامور وبسعيهم لتهيئة البيئة للممتحنين.
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