بركان (جيمس بوند) باليابان ينفث رمادا ودخانا



طوكيو 6-3-2018م (رويترز) -- نفث بركان في اليابان دخانا ورمادا لآلاف الأمتار في الهواء اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب إليه تحسبا لاستمرار ثورة البركان.



ويقع بركان شينمويداكي بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومترا من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات.

ويثور البركان على مستوى أقل نطاقا منذ الأول من مارس آذار. وأظهرت تغطية تلفزيونية تصاعد الدخان والرماد في السماء. وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1421 مترا والذي ظهر في فيلم (يو أونلي ليف توايس) لجيمس بوند عام 1967.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الدخان والرماد تصاعد 3650 مترا فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ سبع سنوات ، وأضافت أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.واليابان بها 110 براكين نشطة تراقب 47 منها على مدار الساعة.

وفي سبتمبر أيلول 2014 لقي 63 شخصا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.